МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Распространение нового типа коронавируса может нести угрозу закрытия примерно для 3 миллионов предпринимателей, а 8,6 миллиона людей рискуют остаться без работы, заявили РИА Новости в Торгово-промышленной палате России.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 234 тысяч человек, почти 10 тысяч скончались.

"По оценке региональных экспертов, под угрозой закрытия в складывающихся условиях потенциально находятся порядка 3 миллионов субъектов МСП, риску потерять работу подвержены свыше 8,6 миллионов человек", — сообщили в ТПП.

Согласно опросу, проведенному 16-17 марта 2020 года системой торгово-промышленных палат в регионах России, каждое третье предприятие малого бизнеса отмечает, что в условиях почти полного отсутствия спроса сможет продержаться ещё один квартал; при этом половина из них понимает, что вновь открыть свой бизнес в ближайшее время уже не сможет.

"Закрытие международных границ, резкое снижение спроса, скачок валютного курса, ограничение деятельности в области туризма, авиаперевозок, гостиничного и ресторанного бизнеса, выставочной деятельности, нахождение сотрудников предприятий на режимах самоизоляции и вынужденного простоя, высокие риски по исполнению кредитных обязательств и многие другие факторы самым серьезным образом сейчас оказывают влияние на жизнедеятельность компаний", — подчеркивают в ТПП.

"ТПП РФ направила в адрес правительства России пакет предложений по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в непростой текущей обстановке. Бизнесу сейчас, как никогда, необходима поддержка и максимальное сокращение нагрузки: предоставление налоговых каникул и отсрочки по уплате основных налоговых платежей, введение временного моратория на проверки и блокировки счетов, снижение НДС и перенесение сроков введения обязательной маркировки", — приводит палата слова вице-президента Елены Дыбовой.