МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Рост ВВП России в январе-феврале составил 2,3%, экономика страны пока развивается в рамках запланированных трендов, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

"Мы видим, что, по данным министерства экономики, в целом экономика пока развивается в рамках тех трендов, которые мы планировали. За два месяца рост экономики составил 2,3%. В целом бюджет пока за два месяца также исполняется по плану", — сказал Силуанов на совещании в правительстве.