МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Российские торговые сети не направляли обращений к Белоруссии с просьбой поставлять продукты из-за якобы дефицита — существующих у ритейлеров запасов хватит для удовлетворения спроса россиян, говорится в сообщении Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ритейлеров).

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу заявил, что на фоне распространения коронавируса российские ритейлеры попросили белорусскую сторону поставлять им продукты для реализации в магазинах РФ.

"В связи с заявлением президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко о том, что российские ритейлеры обратились с просьбой поставить продукты питания в связи с якобы начинающимся дефицитом, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющая 24 крупнейшие розничные торговые сети, работающие на территории Российской Федерации, заявляет: российские торговые сети не направляли подобных обращений и не испытывают дефицита продукции", — сообщает ассоциация.

"Существующие запасы на складах, в распределительных центрах и магазинах позволяют удовлетворить спрос покупателей в любом объеме. Все закупки по ранее заключённым внешнеторговым контрактам, включая поставки из Республики Беларусь, осуществляются в обычном, плановом режиме", — добавляет АКОРТ.