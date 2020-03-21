МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Российская экономика испытывает влияние пандемии коронавируса (COVID-19) в мире и волатильности на фондовых и энергетических рынках, правительство принимает меры, чтобы сократить эти эффекты, заявил глава кабинета министров Михаил Мишустин.

"Сейчас наша экономика испытывает влияние двух негативных факторов — это коронавирусная инфекция и значительная волатильность на фондовых рынках, а также на глобальных рынках нефти и газа. Соответственно, мы принимаем проактивные, упреждающие меры, чтобы сократить эти эффекты для финансовой системы России и, конечно, для реального сектора, и для наших людей", — заявил Мишустин на совещании по экономическим вопросам в субботу.

Он напомнил, что кабмин утвердил план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития, этим постоянно занимается соответствующая комиссия, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Правительство в этих вопросах действует совместно с Банком России, указал премьер-министр.