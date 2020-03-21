МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости на фоне ситуации с распространением коронавируса вводить гибкий режим труда, это может быть сокращенный день или работа на "удаленке".

В ходе совещания по экономическим вопросам в субботу премьер обратил внимание на ряд принципиальных моментов, которые сейчас волнуют людей и на которые кабмин должен обратить особое внимание. В первую очередь, указал он, это ситуация на рынке труда, возможные сокращения и даже безработица.

"Сегодня можно и нужно использовать самые разные гибкие формы занятости людей. Где-то это может быть сокращенный день, где-то — удаленка, которая кстати в наибольшей степени соответствует рекомендациям наших медиков. Но мы будем отдельно следить за тем, как идет перевод на удаленный режим", — заявил Мишустин.