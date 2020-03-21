МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Стресс-тесты системообразующих предприятий РФ начнутся со следующей недели, заявил в ходе совещания правительства глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Вы уже сказали, что организована работа по системообразующим предприятиям, более 600 предприятий у нас сейчас в перечне, вчера на комиссии рассмотрели, утвердили. На следующей неделе, все, как вы сказали, начинаем работу, стресс-тесты вместе с отраслевыми органами власти", — сказал министр.