МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Увольнение в нынешней непростой ситуации на фоне распространения коронавируса должно быть крайней мерой, власти будут следить, чтобы у предприятий не было соблазна воспользоваться шумихой, заявил в субботу председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В ходе совещания по экономическим вопросам премьер обратил внимание на ряд проблем, волнующих людей в нынешней ситуации. Прежде всего, это ситуация на рынке труда.

"Увольнение, даже в нынешней не очень простой ситуации, должно быть крайней мерой. Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут, соответственно, проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура", — пообещал Мишустин.

Аналогичным образом власти будут поступать в случае жалоб на задержку в выплате заработных плат, заверил премьер.

"Специально на портале онлайнинспекция.рф развернут сервис, где и граждане, и работодатели могут найти интересующую их информацию, получить консультацию. Тут помогут выбрать и оптимальный режим для сохранения занятости, и многое другое", — заявил глава кабмина.