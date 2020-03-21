МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Ведущие западные экономики, США и ЕС, пытаются противостоять экономическому спаду из-за коронавируса, стимулируя рынок нулевыми ставками и триллионными пакетами помощи, Китай пока ограничивается разовыми вливания ликвидности. В России тратят накопленные резервы, но ставку не меняют, балансируя между укреплением рубля и поддержкой экономики.

Введение по всему миру ограничений, призванных остановить распространение коронавируса, обернулось замедлением экономики, прежде всего за счет обвала спроса в туристическом и транспортном секторах. На это наложилось обрушение нефти, после того как на фоне ослабления китайского спроса производители в борьбе за рынок решили увеличить предложение. Потребители, как Китай, от падения нефти выигрывают, производители, как США и Россия — теряют.

Для сравнения, ВВП США составляет около 21 триллиона долларов, Китая — 14 триллионов, совокупный ВВП ЕС — 19 триллионов. Объем российской экономики — около 1,5 триллиона долларов.

США: ОБНУЛЕНИЕ СТАВКИ И МЕРЫ НА $3,5 ТРЛН

В США первой с пакетом мер поддержки выступила Федеральная резервная система, которая объявила 15 марта о решении снизить ключевую ставку до 0-0,25% годовых — впервые после кризиса 2008 года.

Кроме того, регулятор объявил, что намерен дополнительно выкупить с рынка ценные бумаги на 700 миллиардов долларов в ближайшие месяцы, чтобы поддержать стабильность цен и помочь домохозяйствам. После ФРС объявила, что на выкупы ценных бумаг пойдут около 1,5 триллионов долларов, причем ежедневно эта сумма корректируется в сторону увеличения.

В среду вечером Федрезерв развернул третью программу экстренного кредитования за два дня, объявив, что федеральный резервный банк Бостона запускает инвестиционный фонд открытого типа для предоставления ликвидности (MMLF). В ее рамках будут предоставлять финансовым институтам кредиты, обеспеченные высококачественными активами.

Белый дом также обсуждает другой крупный пакет мер адресной поддержки как отраслям, так и рядовым американцам.

Главный экономический советник президента Ларри Кудлоу заявил, что объем этого пакета составит рекордные 1,3 триллиона долларов — это исторический рекорд и почти вдвое больше, чем было выделено на преодоление кризиса в 2008 году. При этом предложения минфина должен одобрить конгресс, который имеет исключительное право принимать бюджет. Вице-президент Майк Пенс ожидает, что пакет может быть принят уже на следующей неделе.

Позже Кудлоу уточнил, что при необходимости пакет может превысить 2 триллиона долларов.

В рамках этого пакета до 500 миллиардов долларов предлагается раздать американцам наличными: 250 миллиардов долларов с 6 апреля и 250 миллиардов с 18 мая. Кроме того, минфин предлагает выделить 300 миллиардов на кредитование малого бизнеса, 150 миллиардов на гарантии заимствований проблемных отраслей экономики и отдельно 50 миллиардов на поддержку авиационной индустрии, одной из наиболее пострадавших.

Кудлоу также сообщал, что американцам могут быть предоставлены налоговые льготы на 800 миллиардов долларов. Однако не уточнялось, включены ли эти деньги в общий пакет на 1,3 триллионов или будут идти по отдельной статье расходов.

По данным Wall Street Journal, для поддержки нефтяной отрасли Белый дом также может использовать внеэкономические рычаги и при необходимости заставить Саудовскую Аравию и Россию сократить добычу: Эр-Рияд дипломатией, Москву — угрозой санкций. Сам Трамп заявил, что США вмешаются в ситуацию на нефтяном рынке в "нужное время".

ЕВРОСОЮЗ: ПРЕЖНИЕ СТАВКИ И СТИМУЛЫ НА ТРИЛЛИОНЫ

Власти ЕС активно совещаются и предпринимают меры для смягчения ситуации и на наднациональном, и на национальных уровнях.

Европейский ЦБ сообщил о пакете покупки активов на 120 миллиардов евро на 2020 год, а затем заявил о запуске новой программы выкупа ценных бумаг частного и государственного сектора на 750 миллиардов евро, которая будет действовать до конца года. Регулятор также заявил, что готов увеличить свои программы выкупа активов, если потребуется.

ЕЦБ также ввел меры, которые могут позволить банкам выдать до 1,8 триллиона евро кредитов физическим и юридическим лицам, нуждающимся в дополнительных средствах.

Ставки ЕЦБ остались прежними: основная на нуле, ставка по депозитам — вообще отрицательная, хотя эксперты не исключали ее дальнейшего снижения в минус.

Европейский инвестиционный банк говорил о возможности быстро мобилизовать до 40 миллиардов евро для борьбы с экономическим кризисом в ЕС. Европейский механизм стабильности (ESM), созданный во время предыдущего финансового кризиса и оказавший многомиллиардную поддержку проблемным странам еврозоны, заявлял о готовности выдать кредитов на 410 миллиардов евро.

Как заявил глава Европарламента Давид Сассоли, общий объём поддержки на уровне ЕС и стран союза может приблизиться к 2 триллионам евро.

Дополнительные меры принимают правительства отдельных стран, среди которых такие экономические гиганты как Германия.

КИТАЙ — БЕЗ РЕЗКИХ ДВИЖЕНИЙ, ПОКА

Китай пока проводит другую политику — не снижает ставку и принимает огромных пакетов по стимулированию экономики.

По данным местных аналитиков, во многом это связано с негативным опытом 2008 года. Принятый тогда пакет поддержки экономики на 4 триллиона юаней (570 миллиардов долларов) создал долгосрочные проблемы, не решенные до сих пор, в первую очередь высокий уровень задолженности и рисковое кредитование.

С другой стороны, власти подготовили большую программу развития инфраструктуры, хотя объем инвестиций пока не называется. Среди преимуществ этого подхода — поддержка занятости и повышение долгосрочной конкурентоспособности. Региональные власти уже готовят собственные инвестиционные программы, семь провинций уже представили проекты на 25 триллионов юаней (3,6 триллиона долларов), в том числе 3,5 триллиона юаней (500 миллиардов долларов) в 2020 году.

В то же время Народный банк Китая уже принимает меры, дав экономике около 325 миллиардов долларов. Он влил в финансовые рынки 174 и 71 миллиарда долларов за счет операций обратного РЕПО, а затем снизил обязательные нормы резервов, которые банки должны держать на своих счетах — высвободив для экономики еще 79 миллиардов долларов.

Специфика ситуации в Китае в том, что он первым пострадал из-за коронавируса, из-за жестких карантинных мер остановив многочисленные производства, но и первым от него оправляется. Возобновлению экономической активности способствует резко подешевевшая нефть. Но теперь волна карантинных мер в остальных странах снижает спрос на китайский экспорт.

РОССИЯ: ПОКА ИСПОЛЬЗУЮТ РЕЗЕРВЫ, ЦБ СОХРАНЯЕТ СТАТУС-КВО

Российские власти признают, что экономика страны страдает от падения цен на нефть и от пандемии коронавируса, однако заверяют, что запланированные бюджетные расходы на 2020 год будут выполнены, так как Россия накопила достаточный объем резервов.

Российский Фонд национального благосостояния составляет около 123 миллиардов долларов.

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, регулятор неустанно следит за ситуацией на финансовом рынке, и на настоящий момент проблем с ликвидностью нет. Однако для снижения волатильности курса рубля, который на минувшей неделе обновлял минимумы к доллару и евро начала 2016 года, ЦБ уже начал продавать валюту из ФНБ на рынке в рамках бюджетного правила. Пока продано валюты на 33 миллиарда рублей.

При этом Банк России на заседании 20 марта принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне в 6% годовых, хотя в его повестку и вернулся вопрос ужесточения денежно-кредитной политики.

Аналитики приветствовали решение ЦБ, считая его наиболее рациональным в текущей ситуации. Регулятор решил не использовать ключевую ставку для стабилизации рубля, в отличие от кризиса 2014 года, когда на фоне обвала рубля резко поднял ее с 10,5% до 17%.

Вместе с тем правительство и ЦБ отреагировали на возросшую волатильность пакетом поддержки стоимостью 300 миллиардов рублей. Компании в отраслях, наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса, получили налоговые льготы, а ЦБ обеспечил рынок дополнительной ликвидностью. В пятницу Банк России объявил о целом ряде дополнительных мер для поддержки населения, банков и компаний.