МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Мировая экономика начнет постепенное восстановление только после нормализации эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, как это уже происходит в Китае, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Сегодня глобальная экономика переживает очень волатильный период, который непосредственно сказывается на нефтяном рынке. Цена на нефть упала с начала года на более чем 60%, из которых 55% пришлись на последний месяц — это на фоне влияния коронавируса на мировую экономику и риска наращивания предложения", — сказал Мишустин в субботу на совещании по экономическим вопросам.

В качестве одного из важных факторов он обозначил высокую вероятность роста предложения на коротком отрезке времени. "Сегодня по реакции рынка видно, что негативный эффект на экономику от коронавируса является основным триггером падения котировок нефти. Это значит, что мировая экономика начнет постепенное восстановление только после нормализации эпидемиологической обстановки в мире — так, как это происходит в Китае", — заявил премьер.

Он добавил, что "перепады в цене на нефть в некоторые дни превышают 10%, что само по себе уже является четким показателем неопределенности участников рынка относительно следующих шагов". Премьер, в частности, назвал несколько факторов, которые сегодня больше всего влияют на рынок.

"Конечно, это эффект коронавируса и закрытие ряда стран на карантин, а также ожидание дальнейшего распространения инфекции и ответных мер различных стран, приводящих к резкому замедлению экономического развития", — заявил Мишустин.

В результате наблюдается существенное падение спроса на нефть, в первую очередь в транспортном секторе, который составляет около 60% от мирового спроса, добавил российский премьер. "Сегодня мы видим падение и в Америке, и в Европе, но при этом важно отметить начало уверенного восстановления спроса в Китае", — подчеркнул он.