В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию пенсий
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности, пишет "Российская газета".
По его мнению, эта мера поможет поддержать платежеспособный спрос на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть, что сказалось на курсе рубля.
Депутат отметил, что запланированная в этом году индексация зарплат бюджетников все равно должна состояться. При этом его предложение не отменяет повышения всех остальных зарплат на величину инфляции, которое обязаны ежегодно проводить работодатели в соответствии с Трудовым кодексом.
Парламентарий уверен, что это не приведет к критической нагрузке на бюджет.
"Не секрет, что дешевый рубль облегчает государству выполнение его обязательств", — заявил Миронов.
Величину индексации и порядок ее проведения нужно обсудить с Госдумой, Советом Федерации и правительством, добавил он.
https://1prime.ru/state_regulation/20200321/831121929.html