БРЮССЕЛЬ, 21 мар — ПРАЙМ. Еврокомиссия одобрила в субботу план Франции, который предусматривает государственные гарантии банковских кредитов, предоставленных компаниям, пострадавшим от ситуации вокруг распространения коронавируса, говорится в сообщении ЕК.

"Наше решение одобряет три меры, принятые французским правительством для поддержки экономики и преодоления последствий распространения коронавируса. Эти меры позволят привлечь 300 миллиардов евро, чтобы гарантировать наличие ликвидности у предприятий, которые столкнулись с этой беспрецедентной ситуацией", — заявила, в частности, исполнительный вице-президента ЕК по политике конкуренции Маргрет Вестагер.

Данное решение было принято в рамках временных мер ЕС, которые предусматривают смягчение правил оказания государственной поддержки предприятиям в странах-членах союза. В ЕК отметили, что предложенные правительством Франции меры пропорциональны потрясениям, с которыми столкнулась экономика страны.