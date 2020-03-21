МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/. Правительство РФ и Банк России ежедневно анализируют ситуацию в российской экономике, при необходимости каждый примет дополнительные меры для ее поддержки, заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

В субботу премьер собрал совещание по экономическим вопросам. Он напомнил, что в начале недели кабинет министров принял меры против влияния коронавируса на экономику страны, а также волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках. В пятницу Банк России также объявил о целом комплексе мер по поддержке граждан и экономики, который дополняет и подкрепляет действия кабмина, указал он.

"И правительство, и Банк России продолжают в ежедневном режиме анализировать ситуацию и в случае необходимости мы будем — каждый со своей стороны — принимать дополнительные меры, о чем вас будем, соответственно, оперативно информировать", — подчеркнул Мишустин.