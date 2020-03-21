МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/. Банк России 21 марта 2020 года запустил обновлённую версию официального сайта с интуитивно понятной навигацией, изменения коснулись дизайна интерфейса, говорится в сообщении ЦБ.

"Все сервисы и подсистемы сайта функционируют в привычном режиме. Новая структура сайта была разработана на основе исследования пользовательского поведения, выводов и рекомендаций фокус-групп, которые тестировали навигационные и дизайнерские решения", — отмечает ЦБ.

На сайте внедрена интуитивно понятная навигация, каждое из направлений деятельности мегарегулятора представлено отдельным разделом, указывается в сообщении.

"Все разделы сайта организованы согласно единым стандартам представления информации. Поясняющие материалы в каждом разделе изложены в доступной форме, сопровождаются инфографикой, а также ссылками на полезные статьи и видеоролики для потребителей финансовых услуг", — поясняет регулятор.

Старая версия сайта размещена на old.cbr.ru, ее обновление будет продолжаться до 18.00 27 марта 2020 года, после чего она останется доступна как архив.