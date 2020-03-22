МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Власти РФ склоняются к ужесточению карантина в стране и принятию решительных мер по выявлению и наращиванию тестирования тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом, для их последующей изоляции, поскольку именно такие шаги дадут возможность эффективно бороться с эпидемией, запас времени для этого у России пока сохраняется, сообщил РИА Новости источник в российском правительстве.

"Скорость распространения инфекции в России математически соответствует ситуации в таких странах как Испания, Германия, Франция, Великобритания. Это прирост от 27% до 33% ежедневно при сопоставимом количестве заболевших. Для выхода России на траекторию стран, относительно успешно сдерживающих распространение инфекции, таких как Сингапур, Япония, Южная Корея, требуется предпринять решительные меры по карантину, выявлению и наращиванию тестирования контактировавших с заболевшими и их последующей изоляции", — сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что у России "есть запас времени, чтобы принять эти жёсткие, но крайне необходимые меры, чтобы эффективно бороться с коронавирусом". Однако, подчеркнул он, "меры должны быть действительно решительными". Источник подчеркнул, что российские власти продолжают "тщательно анализировать информацию о мерах по сдерживанию коронавируса правительствами других стран, выделяя наиболее успешные среди них".

По его словам, речь идёт об обсуждении шагов в сферах здравоохранения, экономики и открытости при информировании населения. "Для принятия решения о целесообразности дополнительных мер в России изучается международный опыт по наращиванию массового тестированию контактировавших с заболевшими, карантина для заболевших, изоляции людей, закрытию границ, отмене массовых мероприятий, закрытии мест массового скопления", — сказал источник.

В сфере экономики особое внимание, по его словам, обращается на "поддержку малого и среднего бизнеса, а также отраслей, в наибольшей степени страдающих от введения ограничений".

Он также отметил важность мер по "укрепление доверия к действиям правительства", напомнив, что лидеры зарубежных стран публично обращаются к населению для объяснения сложившейся ситуации и действий, которые они предпринимают для сдерживания распространения инфекции и восстановления экономики. "Официальные органы стремятся к максимальному открытию для общества всех имеющихся данных о масштабах и последствиях распространения инфекции", — заключил собеседник агентства.