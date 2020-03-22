ТАШКЕНТ, 22 мар — ПРАЙМ. Власти Узбекистана с 25 марта вводят штраф в размере до 70 долларов для населения за отсутствие защитной медицинской маски в общественных местах, сообщает в воскресенье оперативный штаб при кабмине страны.

По данным минздрава Узбекистана, 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, был выявлен первый в республике случай COVID-19. К утру воскресенья число зараженных увеличилось до 42. Власти страны с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса, а с 23 марта будут закрыты пункты пропуска через границы для въезда.

"С 23 марта гражданам запрещается появляться в общественных местах Ташкента и областных центров без медицинских защитных масок, с 25 марта нарушение данного запрета будет штрафоваться", — говорится в сообщении в Telegram-канале оперативного штаба. По данным штаба, данное решение принято специальной республиканской комиссией по подготовке программы мер предотвращения попадания и распространения коронавируса в Узбекистане.

Нарушение запрета будет штрафоваться в размере одной базовой расчетной величины (около 23 долларов) при повторном нарушении штраф составит около 70 долларов, уточняется в сообщении.

По данным оперштаба, с 23 марта всем предприятия и организации в Ташкенте должны отправить в отпуска сотрудников, "чье отсутствие не критично для деятельности", а для остальных организовать работы дистанционно.

В Узбекистане в связи с пандемией COVD-19 уже отменены все массовые мероприятия, в том числе празднование Навруза, закрыты развлекательные заведения, театры, кинотеатры, точки общепита, с 22 марта в Ташкенте прекратил работу общественный транспорт, с 23 марта введен запрет на свадьбы и поминки с участием большого числа людей.