МАГАДАН, 22 мар — ПРАЙМ. Полки магазинов России не опустеют из-за коронавируса, продуктов в стране достаточно, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Продуктов хватит 100%. Полностью затарены логистические центры, фуры подъезжают постоянно к магазинам. Увеличилась продажа бакалеи от 40; до 60%", — сообщил Мантуров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", которая уже вышла на дальневосточных дублях.

Он также добавил, что обеспеченность продуктами не зависит от зарубежных поставок. Правительство рекомендовало торговым сетям делать запасы на 21 день, теперь этот срок увеличат.

"Мы сейчас поставили задачу, чтобы закупки делались из расчета 60 дней. Но дефицита нет никакого с точки зрения продуктов", — сказал Мантуров.