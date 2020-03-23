ВАШИНГТОН, 23 мар — ПРАЙМ. Пакет стимулирования экономики США объемом в 1,4 триллиона долларов в связи с ситуацией с коронавирусом не прошел процедурное голосование в сенате, свидетельствуют результаты голосования.

Сенат должен был, по замыслу республиканского большинства, прекратить дебаты по законопроекту, что позволило бы принять его в понедельник при наличии простого большинства голосов. Однако законопроект не набрал необходимых 60 голосов, поскольку демократы были против.

Переговоры по окончательному содержанию законопроекта продолжаются между Белым домом и партиями в обеих палатах конгресса.

Пакет включает 350 миллиардов долларов на поддержку малого бизнеса, отдельные меры по налоговым "каникулам" для малого бизнеса, 250 миллиардов на расширенное страхование безработицы, 46 миллиардов долларов на непосредственную борьбу с вирусом. Кроме того, законопроект предусматривает единовременные выплаты американским налогоплательщикам в размере 1 тысячи долларов на одного взрослого.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что вдобавок к непосредственной поддержки экономики Федеральная резервная система — американский центробанк — получит до 4 триллионов долларов ликвидности для поддержки экономики.