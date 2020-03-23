МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить Минпромторгу 5 миллиардов рублей из резервного фонда правительства РФ на закупку теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Абэ не исключил переноса ОИ-2020, если их проведение в "полном формате" невозможно

"В целях защиты здоровья населения и проведения мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации выделить Минпромторгу России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 5000000 тыс. рублей на первоочередные цели осуществления закупок теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха", — говорится в документе.

Помимо этого правительство РФ из-за коронавируса выделило 7,5 млрд рублей в 2020 году на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"В целях защиты здоровья населения и проведения мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ выделить Минпромторгу России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 7500000 тысяч рублей на цели осуществления закупок аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации, включающих работы и услуги по их доставке в медицинские организации в субъектах Российской Федерации, имея в виду осуществление закупок аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации в общем количестве не менее 5700 штук в 2020 году", — говорится в документе.

Минпромторгу поручено контролировать целевое использование этих средств и представить доклад в правительство до 1 февраля 2021 года.

Правительство РФ выделяет Минпромторгу 10 миллиардов рублей из резервного фонда на производство и закупку оборудования и продукции для диагностики, выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, средств индивидуальной защиты, лекарственных средств и медицинских изделий, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.

"Выделить Минпромторгу России не позднее 1 апреля 2020 г. из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 10000000 тыс. рублей на предоставление из федерального бюджета субсидий федеральному государственному автономному учреждению "Российский фонд технологического развития"… в целях обеспечения производства на территории Российской Федерации и поставок товаров первой необходимости (оборудования и продукции для диагностики, выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, средств индивидуальной защиты, лекарственных средств и медицинских изделий), произведенных на территории Российской Федерации, а также на закупку готовой продукции, в том числе за пределами Российской Федерации, для решения вопросов, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции", — говорится в документе.

Правительство РФ выделит Федеральному медико-биологическому агентству РФ (ФМБА) до 492 миллиона рублей на профилактику, диагностику и лечение коронавируса, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить ФМБА России в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере до 491,7 миллионов рублей на выполнение работ по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции", — говорится в документе.

ПРОДУКТЫ

Мишустин поручил федеральной таможенной службе, налоговой службе и Росздравнадзору с сегодняшнего дня обеспечить ежедневный мониторинг объемов экспорта, импорта и внутреннего спроса на продукты питания, лекарства и товары первой необходимости, говорится на сайте кабмина. Кабмин поручил Минтруду и ФНС проверять случаи невыплаты зарплаты, увольнений из-за COVID

"ФТС России, ФНС России и Росздравнадзору в соответствии с компетенцией начиная с 23 марта 2020 года обеспечить ежедневный мониторинг объёмов экспорта, импорта и внутреннего спроса на продукты питания, товары первой необходимости и лекарственные средства и направить соответствующую информацию в Минпромторг России, Минсельхоз России и Минздрав России", — говорится в поручении.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Мишустин поручил Минэкономразвития РФ до 26 марта предложить дополнительные меры по импортозамещению и по поддержке малого и среднего бизнеса в связи с распространением коронавируса, говорится на сайте кабмина.

"Минэкономразвития России при подготовке комплекса дополнительных мер, направленных на повышение устойчивости российской экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, представить предложения… по дополнительным мерам в рамках реализации планов по импортозамещению…", — говорится в поручении.

Министерство также должно представить предложения по дополнительным мерам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства за счет оптимизации мероприятий нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Срок — 26 марта 2020 года.