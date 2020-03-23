МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду и ФНС России усилить контроль за обращениями граждан по конфликтным ситуациям на рынке труда. Кабмин выделил 7,5 млрд рублей на ИВЛ и 5 млрд на закупку тепловизоров

Поручения даны по итогам совещания 21 марта.

"Минтруду России и ФНС России в целях обеспечения социальной стабильности усилить контроль за поступающими обращениями граждан по возникающим конфликтным ситуациям на рынке труда, в том числе прямо или косвенно связанным с мерами, принимаемыми в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации", — говорится в поручении.

При этом в документе отмечается, что в случае установления фактов невыплаты (несвоевременной выплаты) заработной платы или увольнения работника необходимо обеспечить проведение внеплановых проверок соответствующих работодателей.

Кроме того, Минтруду и ФНС предписано "обеспечить еженедельный мониторинг ситуации с невыплатой заработной платы", о результатах докладывать еженедельно.

Мишустин поручил министерству труда и министерству юстиции до 25 марта представить предложения, направленные на то, чтобы не допустить необоснованных увольнений сотрудников из-за мер борьбы с коронавирусом и помочь в подобных случаях привлечь работодателей к ответственности.

Соответствующее поручение премьер дал по итогам совещания по экономическим вопросам, которое состоялось в субботу.

"Минтруду России и Минюсту России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти представить предложения (при необходимости – с проектами нормативных правовых актов), направленные на недопущение необоснованных увольнений работников по причинам, прямо или косвенно связанным с мерами, принимаемыми в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, и привлечение соответствующих работодателей к ответственности", — говорится в тексте поручений.