МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить предложения по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях, говорится в сообщении на сайте кабмина. Кабмин поручил Минтруду и ФНС проверять случаи невыплаты зарплаты, увольнений из-за COVID

Поручения даны по итогам совещания по экономическим вопросам, прошедшего 21 марта.

"Минфину России и Минэкономразвития России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти представить предложения по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях", — говорится в поручении.

Срок — 26 марта 2020 года.

Также Мишустин поручил МЭР в срок до 26 марта предложить дополнительные меры по импортозамещению и по поддержке малого и среднего бизнеса в связи с распространением коронавируса, говорится на сайте кабмина.

"Минэкономразвития России при подготовке комплекса дополнительных мер, направленных на повышение устойчивости российской экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, представить предложения… по дополнительным мерам в рамках реализации планов по импортозамещению…", — говорится в поручении.

Россия контролирует ситуацию с распространением коронавируса, считает премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Считаю, что мы в целом контролируем ситуацию с коронавирусом, но подготовка к более серьезным вызовам необходима", — сказал Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Он отметил, что в регионах России пройдут учения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обратив особое внимание на межведомственное взаимодействие.