Минфин и МЭР к 26 марта определят приоритеты расходов бюджета в антикризисных целях
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить предложения по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях, говорится в сообщении на сайте кабмина.
Поручения даны по итогам совещания по экономическим вопросам, прошедшего 21 марта.
"Минфину России и Минэкономразвития России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти представить предложения по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях", — говорится в поручении.
Срок — 26 марта 2020 года.
Также Мишустин поручил МЭР в срок до 26 марта предложить дополнительные меры по импортозамещению и по поддержке малого и среднего бизнеса в связи с распространением коронавируса, говорится на сайте кабмина.
"Минэкономразвития России при подготовке комплекса дополнительных мер, направленных на повышение устойчивости российской экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, представить предложения… по дополнительным мерам в рамках реализации планов по импортозамещению…", — говорится в поручении.
Россия контролирует ситуацию с распространением коронавируса, считает премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Считаю, что мы в целом контролируем ситуацию с коронавирусом, но подготовка к более серьезным вызовам необходима", — сказал Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
Он отметил, что в регионах России пройдут учения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обратив особое внимание на межведомственное взаимодействие.
https://1prime.ru/state_regulation/20200323/831125282.html