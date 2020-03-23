БЕРЛИН, 23 мар — Dow Jones. Канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье отправилась домой, где будет находиться в самоизоляции после контакта с лицом, инфицированным новым коронавирусом. В понедельник ее правительство должно обсуждать пакет налогово-бюджетных мер стоимостью до 500 млрд евро, направленных на защиту крупнейшей экономики Европы от последствий пандемии.

Официальный представитель правительства Штеффен Зайберт сообщил в воскресенье, что в пятницу канцлер проходила вакцинацию от пневмонии. Позднее выяснилось, что врач, делавший ей прививку, заражен коронавирусом.

Меркель продолжит работать из дома до тех пор, пока не получит окончательные результаты тестов, говорится в заявлении Зайберта. "Ее начнут тестировать в ближайшие дни, поскольку сейчас это делать еще рано", — отмечает он.

Здоровье 65-летней Меркель уже становилось предметом обсуждения в местных СМИ после нескольких приступов дрожи, наблюдавшихся у канцлера во время публичных мероприятий в прошлом году. Один из них вынудил Меркель слушать государственный гимн сидя.

Замещать Меркель и председательствовать на заседании кабинета министров в понедельник будет вице-канцлер и министр финансов Германии Олаф Шольц. Как сообщают официальные лица, правительство будет обсуждать чрезвычайный бюджет, который может быть утвержден парламентом страны уже в среду. Новый бюджет позволит правительству увеличить заимствования в этом году до 150 млрд евро. Он также предусматривает возможность предоставления дополнительных гарантий по кредитам на несколько сотен миллиардов евро, чтобы помочь предприятиям всех размеров в поддержании ликвидности в условиях карантина.

В случае принятия пакета федеральное правительство Германии может впервые с 2014 года зафиксировать бюджетный дефицит, отступив от проводившейся много лет политики бюджетной дисциплины.

Дополнительные законопроекты могут позволить правительству Германии увеличить обязательства сверх обозначенных 500 млрд евро, если режим карантина придется продлевать или если он вызовет более резкий экономический спад, чем ожидается. Согласно оценкам, опубликованным на прошлой неделе Deutsche Bank, ВВП Германии в апреле-июне может сократиться на целую четверть.

На прошлой неделе правительство Германии распорядилось о закрытии всех предприятий, не являющихся необходимыми для обеспечения жизнедеятельности, ради сдерживания распространения коронавируса. Заводы закрыли крупнейшие производители, включая автогигантов Volkswagen AG и BMW AG. В воскресенье Меркель объявила об ужесточении карантинных мер, в том числе о запрете любых собраний с участием более двух лиц (исключение было сделано для семей и проживающих совместно лиц).

"Мы должны позаботиться о том, чтобы экономика смогла пережить эту ситуацию, и защитить как можно больше рабочих мест, — сказал Шольц в интервью в субботу вечером. – Поэтому мы решили взять дополнительный долг на очень большую сумму и попросить парламент разрешить нам это сделать, чтобы мы могли иметь все возможности, которые могут потребоваться нам в ближайшие недели и месяцы".

Источник, близкий к Шольцу, сообщил, что новый бюджет предусматривает создание фонда в размере 150 млрд евро, который сможет выкупать доли в компаниях, нуждающихся в свежем капитале. Правительство также готово предоставлять гарантии под банковские кредиты на сумму до 400 млрд евро для предприятий, испытывающих проблемы с ликвидностью.

По словам источника, фонд будет создаваться по подобию платформы Sofin, созданной для поддержки банков во время финансового кризиса 2009 года.

Правительство Меркель на прошлой неделе согласилось предоставлять неограниченные гарантии под займы предприятий, пострадавших от последствий пандемии. В воскресенье эти меры были санкционировали регулятором Евросоюза, который на период спровоцированного коронавирусом кризиса приостановил действие своих правил, касающихся государственной помощи.

Возможности немецкого правительства по привлечению заемных средств определяются строгими бюджетными правилами, закрепленными в конституции страны. Согласно этим правилам, в обычные времена государственный долг не может превышать 0,35% ВВП страны. Любые изменения к правилам должны получить поддержку как минимум двух третей парламента.

Между тем на практике правительства Германии с 2014 года последовательно фиксировали профицит бюджета. Большинство немецких экономистов приветствуют решение об отмене бюджетных ограничений в нынешних чрезвычайных обстоятельствах, отмечая, что даже кратковременный спад может нанести промышленности Германии ущерб, который будет ощущаться годами.

— Автор Bojan Pancevski, bojan.pancevski@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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