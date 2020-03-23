МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Акрон", одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, по МСФО в 2019 году составила 24,786 миллиарда рублей, что в 1,9 раза больше, чем в 2018 году, говорится в сообщении компании.

В долларовом эквиваленте чистая прибыль составила 383 миллиона долларов, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее.

Выручка выросла на 6%, до 114,835 миллиарда рублей. В долларовом эквиваленте выручка выросла на 3%, до 1,774 миллиарда долларов. Показатель EBITDA снизился на 4%, до 35,749 миллиарда рублей. Уровень рентабельности по EBITDA составил 31% против 34% за 2018 год.

Чистый долг "Акрона" вырос за год на 2%, до 75,185 миллиарда рублей. Показатель "чистый долг/ EBITDA" увеличился до 2,1 с 2 на конец 2018 года.