МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Счетная палата РФ из-за ситуации с коронавирусом отменила все новые проверки до 1 июня, сообщил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин.

"Мы сейчас приняли решение, что все новые проверки до 1 июня мы отменяем. Переносим на более поздний срок. Мы в этот период будем заниматься только завершением старых проверок", — сказал Кудрин журналистам.

В частности, сейчас, по его словам, аудиторы завершают работу над проверкой исполнения бюджета РФ за 2019 год. При этом по возможности аудиторов переводят на удаленную работу.

"Новые проверки не будем начинать до 1 июня, во-первых, чтобы облегчить работу другим министерствам, потому что у них тоже очень много сотрудников уходит на удаленку, а с нашими запросами очень много приходится работать в самих министерствах и ведомствах", — пояснил Кудрин.

"Затем мы переоценим свой план на этот год. Часть проверок, конечно, придется снять. Приоритетные оставим — те, которые связаны с поручениями Госдумы, Совета Федерации и президента, будут идти в первую очередь. И те приоритетные, которые мы сами считаем первоочередными", — добавил он.