БЕРЛИН, 23 мар — ПРАЙМ. Ущерб немецкой экономике от пандемии нового коронавируса может составить сотни миллиардов евро, такой прогноз дает экономический институт Ifo в исследовании, опубликованном в понедельник.

Текст исследования доступен на сайте института. В нем рассматриваются разные сценарии развития ситуации с пандемией, рассчитывается стоимость убытков при каждом сценарии. В частности, при "отключении" экономики из-за коронавируса ущерб может составить от 255 до 495 миллиардов евро, снижение роста ВВП составит от 7,2 до 11,2 процентных пунктов. В случае "отключения" на три месяца убытки составят, соответственно, от 354 до 729 миллиардов евро, снижение экономического роста составит от 10 до 20,6 процентных пунктов. Рынок труда, согласно исследованию, может потерять 1,8 миллиона рабочих мест, более 6 миллионов работников могут быть переведены на сокращенный день. Уровень кредитов и заимствований вырастет до 200 миллиардов евро.

Таким образом, время ограничения общественной активности, по мнению исследователей, играет решающую роль в вопросе о том, насколько значительный ущерб будет нанесен экономике страны. Одна неделя закрытия предприятий и учреждений, а также границ влечет за собой дополнительные убытки в размере от 25 до 57 миллиардов евро и снижение ВВП до 1,6%, говорится в исследовании.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались.

В ФРГ введен контроль на границах с Францией, Швейцарией, Австрией, Люксембургом и Данией в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса, свободно пересекать границу могут представители компаний, занимающиеся перевозкой товаров, а также работники предприятий, расположенных в другой стране. Проезд туристов ограничен.

Ранее правительство ФРГ обнародовало пакет мер по борьбе с коронавирусом. Закрывается большинство видов магазинов, кроме продуктовых, аптек, зоомагазинов и ряда других, закрываются бары, клубы, театры и другие места общественного досуга. В воскресенье было принято решение о закрытии заведений общепита, им предписано работать исключительно в режиме доставки. Также закрываются заведения, предоставляющие услуги по уходу, в частности, парикмахерские, центры красоты, центры массажа, тату-салоны, аналогичные организации. На еще работающих предприятиях и учреждениях необходимо обеспечить "меры гигиены и средства защиты для сотрудников и посетителей". Данные мероприятия вводятся предварительно на две недели.

Гражданам теперь предписано появляться в общественных местах строго по двое или в сопровождении членов семьи, проживающих вместе. Гражданам не запрещено выходить на улицу для посещения работы, врачей, индивидуальных занятий спортом и по другим причинам.