МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США сообщила, что будет производить выкуп ипотечных и казначейских бумаг в том количестве, которое будет необходимо для поддержки рынка.

"Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) будет закупать казначейские и ипотечные ценные бумаги в том количестве, которое необходимо для бесперебойного функционирования рынка", — заявляет регулятор.

"Федеральный комитет по открытым рынкам поручает ФРБ (Федеральным резервным банкам, образующим ФРС — ред.) проводить операции на открытом рынке по мере необходимости, чтобы поддерживать ставку федеральных фондов в целевом диапазоне 0-0,25%", — уточняется в релизе регулятора.

Кроме того, ФРС сообщила, что продолжит предлагать крупномасштабные операции РЕПО в режиме "овернайт", и объявила о введении ряда новых программ кредитования объемом в 300 миллиардов долларов.

Регулятор также отметил, что будет продолжать следить за ситуацией с развитием коронавируса и принимать меры для поддержки домохозяйств и предприятий.

Накануне министр финансов США Стивен Мнучин также заявил, что ФРС высвободит до 4 триллионов долларов ликвидности для поддержки экономики в период коронавируса в рамках обсуждающегося в конгрессе законопроекта.