МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин назвал нынешний кризис "нестандартным", не подчиняющимся экономическим законам, в связи с чем сложно предсказать его последствия.

"Данный кризис — нестандартный. Он не по экономическим законам протекает. Он не циклический, не долговой, поскольку даже успешные компании, платёжеспособные вынуждены останавливать свои производства, чтобы не заразить или ограничить заражение своих сотрудников. Это другая совершенно причина", — сказал Кудрин журналистам в Совете Федерации.

Особенность нынешнего кризиса, по его словам, в том, что из-за карантинных мер нарушаются цепочки поставок, особенно в отраслях с высокой кооперацией. "Несмотря на то, что спрос на конечный продукт есть, тем не менее, какие-то звенья цепочки выпадают", — сказал Кудрин.

"Сегодня трудно предсказать последствия данного кризиса", — заключил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались. В России, по последним данным, 438 заболевших.