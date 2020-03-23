МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Власти РФ обсуждали перенос срока подачи деклараций по НДФЛ в текущем году, окончательное решение будет принимать правительство после принятия базового закона, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Такие предложения звучали, но окончательные решения будут за правительством. Лично я не возражаю", — сказал Сазанов журналистам, отвечая на вопрос о возможном переносе срока подачи налоговых деклараций по подоходному налогу за 2019 год в связи с распространением коронавируса.

"Такие полномочия у них появятся, когда наш законопроект будет принят", — уточнил замминистра.

Минфин РФ в рамках мер по предотвращению последствий коронавируса разрабатывает универсальный механизм предоставления налогоплательщикам отсрочек по налогам и платежам, который власти при необходимости смогут применять к различным компаниям и целым отраслям.

Срок подачи деклараций по налогу на доходы физических лиц за 2019 год в России истекает 30 апреля.