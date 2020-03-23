ВАШИНГТОН, 23 мар /ПРАЙМ/. Всемирный банк (ВБ) в ближайшее время начнет финансирование программы помощи страновых проектов (всего 49 стран) по преодолению последствий коронавируса на 6 миллиардов долларов, говорится в заявлении пресс-службы банка со ссылкой на его главу Дэвида Мэлпасса.

"Всемирный банк и Международная ассоциация развития Всемирного банка в ближайшем будущем выделят 6 миллиардов долларов на поддержку здравоохранения. В настоящее время мы реструктурируем существующие проекты в 23 странах", — говорится в заявлении.

Там же добавляется, что "готовятся проекты в 49 странах по новой ускоренной процедуре, и на этой неделе ожидается принятие решений по 16 страновым программам".

Глава ВБ добавил, что в ближайшее время соберется правление банка для утверждения "первого раунда проектов".