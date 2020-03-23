МОСКВА, 23 мар /ПРАЙМ/. Банк России выделит для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) отдельный 5-процентный лимит на инвестирование средств пенсионных накоплений в облигации с ипотечным покрытием, следует из письма регулятора профучастникам, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

ЦБ РФ вводит временные регуляторные и надзорные послабления для управляющих компаний, специализированных депозитариев и НПФ, направленные на снижение последствий влияния коронавирусной инфекции.

"Для поддержания доступности ипотечного кредитования на постоянной основе будет выделен отдельный 5-процентный лимит на инвестирование средств пенсионных накоплений в облигации с ипотечным покрытием, соответствующие установленным советом директоров Банка России требованиям к уровню кредитного рейтинга", — говорится в письме.

Одновременно такие облигации будут исключены из 10-процентного лимита на инвестирование в отдельные активы с дополнительным уровнем риска. Аналогичные изменения будут внесены в новые требования к размещению средств пенсионных резервов.