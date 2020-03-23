ВАШИНГТОН, 23 мар /ПРАЙМ/. Страны с развивающейся экономикой оказались в критической ситуации из-за ситуации с коронавирусом, отток капитала составил 83 миллиарда долларов с начала кризиса, что является абсолютным рекордом за всю историю, говорится в ремарках главы МВФ Кристалины Георгиевой по итогам телефонной конференции с министрами финансов стран "большой двадцатки" (G20).

"Инвесторы уже вывели 83 миллиарда долларов с развивающихся рынков с начала кризиса, что является самым большим оттоком капитала за всю историю", — сообщила она.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже почти 333 тысячи человек, свыше 14,5 тысячи скончались.