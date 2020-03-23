МОСКВА, 23 мар /ПРАЙМ/. Регуляторные послабления, предоставленные ЦБ российским банкам на фоне распространения коронавируса и волатильности на финансовом рынке, могут скрыть степень ухудшения показателей платежеспособности кредитных организаций и устранить стимулы для накопления ими достаточных буферов, полагает рейтинговое агентство Moody's.

"Меры направлены на уменьшение рисков нарушения работы банковской системы, но они негативны, потому что они замаскируют реальную степень ухудшения показателей платежеспособности банков и ослабят стремление банков к накоплению буферов", — пишет агентство.

ЦБ РФ 20 марта представил пакет мер, который призван поддержать граждан, экономику и финансовый сектор в связи с ситуацией с коронавирусом. Российские компании для недопущения заражения своих сотрудников коронавирусом начали переводить их на удаленную работу. С учетом этого Банк России посчитал необходимым временно снизить регуляторную и надзорную нагрузку, в первую очередь ограничить мероприятия, требующие личного присутствия сотрудников в офисах, увеличить сроки на предоставление отчетности, снизить количество несрочных запросов в финансовые организации.

В частности, ЦБ приостановит проверки кредитных организаций и НФО (за исключением случаев, требующих неотложного реагирования), перенесет запланированные проверки на период после 1 июля 2020 года, а также увеличит срок исполнения предписаний и запросов надзорного характера до одного месяца дополнительно к стандартному сроку.

С учетом дистанционной работы сотрудников банков, ЦБ будет воздерживаться от применения мер в части требований по защите информации. Банк России также решил ограничить применение административных наказаний, прежде всего за случаи несоблюдения сроков представления отчетности, нарушения корпоративного законодательства, законодательства в области бюро кредитных историй.

Наконец, ЦБ отложит ряд изменений в регулировании кредитных организаций: нормы о порядке резервирования сделок слияния и поглощения — до 30 сентября 2020 года, вступление в силу норматива концентрации крупных кредитных рисков — до 1 января 2022 года, рассмотрение вопроса о дифференцированных надбавках за системную значимость к нормативам достаточности капитала — на 2021 год.