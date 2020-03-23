МЕХИКО, 23 мар /ПРАЙМ/. Мексиканская валюта через два часа после начала торгов в понедельник потеряла более 2% стоимости, показав исторический минимум обменного курса на отметке 25,2 единицы за доллар США, несмотря на снижение на 50 пунктов базовой ставки Банка Мексики.

"Медленная реакция властей Мексики на распространение коронавируса повышает ожидания его негативного экономического воздействия на экономику в угрожающих масштабах. Эти ожидания будут продолжать давить на песо", — говорится в докладе финансовой группы Monex, опубликованном на их сайте.

Согласно последней официальной информации, в Мексике зафиксированы 316 случаев коронавируса и две смерти зараженных пациентов. Власти страны последовательно вводят ограничения для борьбы с распространением коронавируса, однако по-прежнему действуют в рамках протоколов начальной фазы эпидемии. Продолжают работу аэропорты страны и общественный транспорт.

В пятницу Банк Мексики понизил с 7 до 6,5% базовую ставку, неделей ранее, чем планировал, однако это решение не оказало воздействия на падающие рынки акций и валюты. Участники банковского рынка ожидают дальнейшего снижения ставки ЦБ, принимая во внимание политику монетарных властей многих стран перед фактически начинающейся глобальной рецессией.

Эксперты среди причин падения песо также указывают на пессимистичные прогнозы ведущих консалтинговых компаний и банков для экономики США, главного внешнеторгового партнёра Мексики. Снижение американской экономики на 15-30% во втором квартале в значительной степени скажется на мексиканском экспорте, экономике и национальной валюте.