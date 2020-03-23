МОСКВА, 23 мар /ПРАЙМ/. Банк России до 30 июня текущего года сделает ряд послаблений в отношении сроков и частоты предоставляемой отчетности управляющими компаниями из-за ситуации с коронавирусом, следует из письма регулятора, направленного негосударственным пенсионным фондам, управляющим компаниям и специализированным депозитариям.

Письмо имеется в распоряжении РИА Новости.

"Банк России будет до 30 июня 2020 года воздерживаться от применения мер за непредставление отчетности по формам надзорной и бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренным указанием Банка России … "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов", — сообщается там же.

В частности, в письме указывается, что отчеты об общих сведениях об управляющей компании и справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевых инвестиционных фондов (ПИФов), инвестиционные паи которых предназначены для неквалифицированных инвесторов, и акционерных инвестиционных фондов на отчётные даты с марта по май могут быть представлены в Банк России в срок до 30 июня 2020 года.

Также в письме указывается, что отчеты о динамике стоимости ПИФов для неквалифицированных инвесторов и акционерных инвестиционных фондов на отчётные даты с марта по май могут быть представлены в Банк России в срок до 30 июня 2020 года.

Кроме того, расчет собственных средств УК инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов на отчётные даты с марта по май могут быть представлены в Банк России в срок до 30 июня 2020 года.