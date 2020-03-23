МОСКВА, 23 мар /ПРАЙМ/. Розничные цены на пшеничную муку в России не будут расти вслед за увеличением оптовых цен из-за высокой конкуренции промышленных производителей, которые работают в меру окупаемости, и итогом высоких издержек может стать цепь банкротств, заявил РИА Новости президент Российского союз мукомольных и крупяных предприятий (РСМКП) Аркадий Гуревич.

"Цены не растут из-за сильной конкуренции на рынке, так как торговые сети по высокой цене не возьмут продукцию. Индустриальные мукомольные и крупяные предприятия могут обеспечить заказы и в 1,5-2 раза больше, но вопрос возникает в цене, а именно, в себестоимости муки, которая сегодня на 90% зависит от стоимости зерна, то есть почти полностью", — сказал Гуревич.

По его словам, на фоне роста экспортных цен и ослабления рубля только за последние две недели внутренняя цена пшеницы выросла на 1,5-3 тысячи рублей, в зависимости от качества — со 12,5-13 тысяч рублей, до порядка 15 тысяч рублей за тонну. Между тем, промышленные производители муки при такой цене могут окупить издержки при поставке на хлебозавод не ниже 23 рублей за килограмм муки.

"Например, мука в Москве, поставленная на хлебозавод, стоит максимум 17,5 рубля за килограмм. Для мукомола это убийственное дело, и я не исключаю, что после завершения всей этой сложной ситуации (коронавирус, падение нефти и рубля — ред.) крупные индустриальные предприятия могут обанкротиться, как, например, за последние годы 57 крупнейших мукомольных предприятий России, которые производили примерно треть всей муки страны, то есть более 4 миллионов килограммов в год", — сказал Гуревич.

По его словам, сегодня индустриальные мукомольные и крупяные предприятия в России, которые вырабатывают продукцию в соответствии с действующими ГОСТами, занимают порядка 60% объема рынка. "Индустриальных мукомольных предприятий — порядка 280, а таких мини-мельниц – примерно 7 тысяч штук. Их никто не хочет контролировать, поэтому примерно 40% муки на рынке, думаю, можно назвать мукой с большой натяжкой", — сказал глава отраслевого союза.

По его словам, такие производители зачастую используют для переработки непродовольственную пшеницу, не имеют необходимого лабораторного оборудования для контроля качества, не следуют требования ГОСТов. Чтобы устранить такую ситуацию, необходимо установить контроль за работой этих компаний такой же, какой за индустриальными предприятиями, кроме того, было бы правильно включить мукомольное производство в техрегламент Таможенного союза о безопасности пищевой продукции, считает Гуревич.