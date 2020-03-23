МОСКВА, 23 мар /ПРАЙМ/. Банк России планирует до 2021 года отложить вступление в силу новых требований к размещению средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, говорится в письме регулятора профучастникам, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

ЦБ РФ вводит временные регуляторные и надзорные послабления для управляющих компаний, специализированных депозитариев и НПФ, направленные на снижение последствий влияния коронавирусной инфекции.

"До 1 января 2021 года будет отложено вступление в силу новых требований к размещению средств пенсионных резервов. В дальнейшем при необходимости Банком России может быть рассмотрен вопрос о переносе срока вступления в силу указанных требований на более позднюю дату", — говорится в письме.

Речь идет об указании ЦБ РФ "О требованиях по формированию состава и структуры пенсионных резервов" (находится на госрегистрации в Минюсте), которое расширяет список активов для самостоятельного инвестирования НПФ.

Также до 1 июля 2021 года будет отложено очередное снижение концентрационных лимитов, установленных для инвестирования средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов и активов инвестиционных фондов.

ЦБ РФ до 1 января 2021 года будет воздерживаться от применения мер в отношении НПФ и управляющих компаний в случае возникновения несоответствий структуры портфелей пенсионных накоплений, пенсионных резервов и инвестиционных фондов установленным ограничениям, если такое несоответствие возникло исключительно в результате рыночных факторов и величина несоответствия не превышает 50% от величины установленного структурного ограничения. Также до 1 января 2021 года ЦБ РФ будет воздерживаться от применения мер в отношении НПФ, у которых будет выявлена недостаточность активов по результатам стресс-тестирования, в случае если такая недостаточность возникла исключительно в результате рыночных факторов.