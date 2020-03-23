МОСКВА, 23 мар /ПРАЙМ/. Союз сахаропроизводителей России (Союзроссахар) отмечает снижение спроса на сахар в РФ — его пик пришелся на конец прошлой недели, говорится в сообщении союза.

"По данным аналитической службы Союзроссахара за последнюю неделю темпы отгрузок сахара с сахарных заводов увеличились и на 20-25% выше предыдущих периодов. Поставки осуществляются круглосуточно, включая выходные дни. По данным региональных торговых компаний и сахарных заводов, на внутреннем рынке наметилось снижение спроса на сахар, пик которого пришелся на конец прошлой недели", — говорится в сообщении.

Союз указывает, что по итогам прошлой торговой недели биржевые котировки на сахар на Национальной товарной бирже оставались стабильными на уровне 26,4-26,8 рубля за килограмм — это на 21% ниже уровня аналогичного периода 2019 года.

По данным Евразийской сахарной ассоциации, которые приводит Союзроссахар, текущие цены в странах ЕАЭС (с НДС) составляют 34,8 рубля за килограмм — в Казахстане, 35,5 рубля за килограмм — в Армении, 37,8 рубля за килограмм — в Киргизии, 37,3 рубля за килограмм — в Белоруссии.

Торговые сети в начале и середине марта фиксируют повышенный спрос россиян на ряд товаров первой необходимости, включая макароны и крупы, на фоне новостей о распространении коронавируса и росте курса основных валют. Российские власти неоднократно указывали на то, что дефицита продуктов в стране нет. Примерно с 18-19 марта ритейлеры стали отмечать снижение ажиотажного спроса.