МОСКВА, 24 мар /ПРАЙМ/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил журналистам, что направил председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву законопроект, касающийся передачи экономических дел на рассмотрение суда присяжных.

Верховный суд РФ в феврале предложил доверить присяжным рассмотрение всех особо тяжких дел. Согласно предложению, под юрисдикцию присяжных отойдут все особо тяжкие преступления и преступления в сфере предпринимательской деятельности. Исключения составят дела, содержащие гостайну, например шпионаж и измена родине.

Законопроект Титова подразумевает внесение изменений в статью 30 Уголовно-процессуального кодекса РФ ("Состав суда"). Предполагается, что лица, обвиняемые в совершении средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений в сфере предпринимательской деятельности, получат право ходатайствовать о рассмотрении их дел коллегией в составе судьи суда районного уровня и шести присяжных заседателей.

Речь идет об индивидуальных предпринимателях, учредителях и акционерах компаний, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа или его заместителя, членах коллегиального органа управления, главных бухгалтерах.

"Мы исходим из того, что риск усиления уголовно-правового давления на бизнес сейчас существенно повышается. Поэтому и важность суда присяжных повышается", — сказал журналистам Титов, отметив, что суд присяжных не станет панацеей в вопросах предотвращения незаконного уголовного преследования бизнеса.

"Мы прекрасно понимаем, что сразу переломить ситуацию в этой сфере (а это проблема и образования, и правового воспитания) не получится. Но пока не выросло новое поколение специалистов, пускай у нас будут присяжные, которые хотя бы с точки зрения здравого смысла будут оценивать экономические дела. Не каждое нарушение договора – мошенничество, не каждая неуплата налогов – уголовное преступление", — заключил Титов.