МОСКВА, 24 мар /ПРАЙМ/. Глобализация стала виновницей распространения нового коронавируса, за ним последует экономическая рецессия и драматические изменения в обществе по всему миру, заявил РИА Новости главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

"Глобализация – это основной источник неприятностей (быстрого распространения вируса), об этом говорит масштаб путешествий по миру", — считает Якобсен.

"Мировая экономика погрузится в рецессию, а в некоторых странах и в депрессию. Вновь будет запущен бизнес-цикл, который был приостановлен мировым финансовым кризисом 2007-2008 годов. В целом экономика после кризиса станет сильнее, поскольку до него она работала в "проблемном режиме", ведомым долгом, индивидуализмом и маржой", — считает собеседник агентства.

Он уверен, что после кризиса произойдет переконструирование общества, правил ведения бизнеса и совместной работы. "Помните: все перемены происходят из кризисов. Это самый масштабный кризис, который я видел за 30 лет на своей работе. Мы преодолеем его и станем сильнее", — уверен Якобсен.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались.