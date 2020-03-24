МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в марте упал до 31,4 пункта с уровня февраля в 51,6 пункта, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали снижение показателя до 38,8 пункта. Показатель является минимальный за всю историю исследований организации.