МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Неограниченный выкуп ФРС ипотечных и казначейских бумаг — не последняя мера помощи американской экономике. Несмотря на масштабы, поддержка затронет не все пострадавшие сектора и окажет сдержанное влияние на рынки и доллар, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

Федеральная резервная система (ФРС) США 23 марта сообщила, что будет производить выкуп ипотечных и казначейских бумаг в том количестве, которое будет необходимо для поддержки рынка. В релизе уточняется, что Федеральный комитет по открытым рынкам поручает ФРБ (Федеральным резервным банкам, образующим ФРС — ред.) проводить операции на открытом рынке по мере необходимости, чтобы поддерживать ставку федеральных фондов в целевом диапазоне 0-0,25%.

Кроме того, ФРС сообщила, что продолжит предлагать крупномасштабные операции РЕПО в режиме "овернайт", и объявила о введении ряда новых программ кредитования объемом в 300 миллиардов долларов. Регулятор также отметил, что будет продолжать следить за ситуацией с развитием коронавируса и принимать меры для поддержки домохозяйств и предприятий.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин также заявил, что ФРС высвободит до 4 триллионов долларов ликвидности для поддержки экономики в период коронавируса в рамках обсуждающегося в конгрессе законопроекта.

ЛЕКАРСТВО НЕ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ

Спасти экономику США от спада объявленные меры поддержки не смогут, но они нужны для того, чтобы этот спад не был таким жестким. "ФРС уже сказала, что готова пойти на, по сути, бесконечное количественное смягчение. После прошлого кризиса ФРС покупала трэжерис и ипотечные ценные бумаги, сейчас, спустя 11 лет, к ним добавились еще и корпоративные бонды. Если так дальше пойдет, то ФРС начнет покупать и акции, что уже является крайней формой поддержки рынка", — считает старший аналитик инвестиционно-консалтинговой компании Federation Consulting Владимир Ананьев.

С ним согласен эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Альберт Короев. Он добавляет, что несмотря на готовность ФРС прибегнуть к еще более серьезным мерам, регулятору сейчас трудно дотянуться до всех проблемных точек, так как коронавирус затронул почти все сферы экономики.

"Отдельно стоит сказать о проблемах в энергетическом секторе, который выглядит еще хуже ввиду ценовой войны на рынке нефти. Объявление новых мер со стороны ФРС было позитивно воспринято на рынке облигаций с высоким рейтингом, но высокодоходные облигации обновили минимумы", — отметил он.

Отличие данного кризиса от всех остальных заключается в том, что из-за карантина и закрытия границ поломаны созданные за многие десятилетия существующей экономики глобальные производственные звенья.

"Даже высокотехнологичным американским компаниям нужны дополнительные субсидии для восстановления последующих этапов производства, на которые ФРС и выделяет дополнительные средства", — говорит доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

Она добавляет, что в перспективе может также встать вопрос развития внутренних рынков. "Уже становится очевидным, что пандемии и вирусы могут стать обыденностью современного общества. В этом случае ФРС нужно продумать и дополнительную возможность развития внутреннего рынка, включая снижение ставок по кредитам, а также обнуления существующих долгов домашним хозяйствам при условии, что рыночная экономика сохранит все те же принципы своей работы", — отмечает эксперт.

НЕ ПОСЛЕДНЯЯ ПОМОЩЬ ЭКОНОМИКЕ

"Атомная бомба" от ФРС — не последнее лекарство для американской экономики. Власти США работают и над пакетом фискальных мер, который еще не принят из-за разногласий в сенате. "Демократы просят больше поддержки для безработных, а республиканцы хотят пронести 500 млрд долларов помощи для попавших в беду компаний", — добавляет Ананьев.

Желание Трампа в скором времени "открыть" экономику, отменить карантин и снять запрет на перемещение, эксперт оценивает скептически.

"Пик пандемии в США еще не пройден, и если теоретически сейчас все снова вернутся к нормальной жизни, возможен рецидив вируса. Тогда уже нужны будут новые меры поддержки, новые жесткие ограничения перемещения", — считает он.

БОРЬБА ЗА ИНДЕКСЫ И ДОЛЛАР

Влияние мер ФРС на восстановление американских индексов полностью реализуется, когда на рынке утихнет паника.

"Любые положительные новости оказывают поддержку индексам. А денежные вливания от ФРС помогают особенно хорошо. С рынка должна уйти истерика. И вот тогда меры поддержки реализуются сполна. Судя по растущим фьючерсам на индексы, сегодня как раз момент, когда может начаться отскок вверх", — считает Ананьев.

На доллар меры ФРС окажут сдержанное влияние. "Любое увеличение денежной массы ослабляет валюту. Индекс доллара DXY (корзина из 6 валют) слабеет уже третий день. Но это не значит, что так продолжится и дальше. Инвесторы по всему миру сбрасывают активы и бегут в доллары, тем самым укрепляя его. То есть на фоне общего кризиса доллар все равно одна из лучших, надежных валют", — отмечает эксперт.

В то же время пара доллар-рубль пытается стабилизироваться, так как период шока уже прошел. "Однако низкие цены на нефть, судя по всему, останутся надолго, а общемировой экономический спад только начинается. Все это оставляет рублю пространство для снижения", — заключает он.