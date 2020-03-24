МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Наиболее пострадавшими от коронавируса эксперты называют авиаотрасль и туризм, а также малый и средний бизнес в разных странах. Именно они, в первую очередь, должны стать объектами финансовых "вливаний" правительств и международных организаций. Среди стран главными претендентами на поддержку являются те, которые и без пандемии страдали от финансовых и политических проблем. А в Европе помощь, прежде всего, нужна Италии – более того, она даже запоздала.

Международные организации признают серьезность пандемии коронавируса и готовы потратить на борьбу с ее последствиями огромные средства. Так, Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что в текущем году мировую экономику ожидает рецессия, причем в самой критической ситуации оказались страны с развивающейся экономикой. Инвесторы уже вывели из них 83 млрд долларов с начала кризиса, что является абсолютным рекордом за всю историю.

На борьбу с последствиями коронавируса МВФ может израсходовать 1 трлн долларов – всю свою кредитную емкость. Еще больше тратят на меры поддержки экономики США и ЕС – на данный момент у них запланировано 4 трлн долларов и 2 трлн евро соответственно. Народный банк Китая даст экономике около 325 миллиардов долларов, не считая инвестиций в промышленность. В России объем поддержки пока гораздо скромнее – планируется создать антикризисный фонд в 300 миллиардов рублей, в случае необходимости средства будут перечислены в бюджет из резерва.

ДЕНЬГИ НУЖНЫ, НО ЭТО НЕ ПАНАЦЕЯ

Однако эксперты сомневаются, что коронавирус и его последствия для экономики можно просто "залить деньгами". Это невозможно, хотя можно финансировать форсированные исследования методов лечения и профилактики вируса, говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Когда появится вакцина против COVID-19, то его распространение прекратится, и от МВФ может лишь понадобиться финансирование программы глобальной вакцинации населения планеты.

С другой стороны, текущие экономические условия характеризуются резким падением деловой активности в сфере услуг и промышленности, что грозит выпадением доходов для государственных бюджетов, а также падением доходов населения из-за сокращения потребности экономики в трудовых ресурсах. Во многом программы в различных странах направлены на то, чтобы сохранить занятость населения до окончания коронавирусного кризиса.

Возможно, что в некоторых странах имеет смысл прибегнуть к финансированию МВФ. Однако стоит помнить, что на текущий момент мир государственных финансов сильно закредитован и текущие долги лишь усложнят будущие выплаты, рассуждает Кочетков.

Все будет зависеть от того, как именно будут потрачены средства. Большая часть мер, которые сейчас применяются в развитых странах, направлены на поддержку стоимости фондовых активов, но не способны нивелировать замедление бизнес-активности и покрыть растущие издержки компаний, указал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

В целом, устройство финансовой системы не изменилось с 2008 года, так что регуляторы будут тушить пожар уже проверенными методами: низкими ставками и вливаниями ликвидности. "Проблема в том, что на момент начала текущего кризиса потенциал центробанков был ограничен из-за уже действующих стимулирующих мер, например, отрицательные ставки присутствовали в Японии и ЕС довольно длительное время, а значит, для успешной борьбы регуляторам потребуется гораздо большие объемы денежной помощи, чтобы насытить рынок", — прогнозирует он.

КОМУ НУЖНЕЕ ПОМОЩЬ

По мнению экспертов, для быстрого восстановления экономики средства, в первую очередь, следует выделять на поддержку наиболее пострадавших отраслей и сфер. Это авиабизнес, круизные компании, отельеры, рестораны и другие предприятия питания, вся отрасль развлечений, розничная торговля, сфера услуг, говорит аналитик ИК "Фридом Финанс" Елена Беляева.

"Многие бизнесы закредитованы, и, несмотря на отсутствие прибыли, должны вносить платежи по кредитам и оплачивать аренду помещений. Без поддержки извне будет волна банкротств", — указала она.

Особое внимание потребуется малому и среднему бизнесу. Ему будет сложнее пережить это непростое время, ведь у крупных компаний больше запас прочности. Поэтому таким предприятиям следует предложить программы реструктуризации долга, позволяющие дожить до времени, когда спрос начнет восстанавливаться.

Помощь МВФ должна быть потрачена и на обеспечение социальных обязательств перед населением. Главная задача властей — обеспечить защиту доходов граждан на время карантина, не допустив массовых увольнений и банкротств. В этой связи важна не только прямая поддержка наиболее пострадавших отраслей, но и налоговые каникулы для всех остальных. Они позволят не только пережить кризис, но и сдержать падение потребительской активности. "В этом случае выпадающие доходы бюджета как раз таки можно компенсировать дешевыми или в некоторых случаях безвозмездными займами МВФ", — полагает Николаев.

"Конечно, нужны адресные программы помощи семьям, оставшимся без кормильца, и семьям, где кормилец потерял работу вследствие сжатия рынка спроса из-за эпидемии. На этих семьях тоже может лежать большая долговая нагрузка, связанная с выплатами за учебу, ипотеку, крупные покупки", — указала Беляева.

В ЕДИНСТВЕ СИЛА

Среди стран, наиболее пострадавших от коронавируса, эксперты выделяют те, у которых финансовые проблемы начались давно и сопряжены с политическим кризисом. Так, Украина, Иран и Венесуэла уже попросили МВФ выделить им средства.

В Европе наиболее тяжелое положение испытывает Италия, которая еще до пандемии имела проблемы с бюджетом. "Вероятно, Риму потребуется реструктуризация долгов или даже списание, чтобы вслед за коронавирусным кризисом не оказаться в лапах жесточайшего финансового", — считает Кочетков.

Сфера медицины в Италии оказалась не готова к таким суровым испытаниям, согласна Беляева. Развитие ситуации там показало, что единство Евросоюза, о котором постоянно заявляет руководство, — только на бумаге. "Каждый сам за себя" — такой девиз больше подходит для описания текущего состояния взаимодействия. Если бы страны Евросоюза вовремя оказали Италии помощь в борьбе со вспыхнувшей эпидемией, возможно, что и в других странах Европы было бы намного меньше заболевших, заключила она.​