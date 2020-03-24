МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) ожидает в США рецессию в текущем полугодии, следует из релиза компании.

Ранее S&P сообщало, что ожидает прекращения роста ВВП США по итогам всего нынешнего года, ожидая медленного U-образного восстановления экономики во втором полугодии после спада во втором квартале, указав распространение коронавируса в качестве не до конца определённого, но серьезного препятствия для развития экономики страны. Сейчас же оно не просто прогнозирует ещё больший спад экономики в будущем квартале, но и ожидает снижения ВВП США по итогам квартала заканчивающегося.

"Для США годовое падение ВВП во втором квартале теперь вдвое больше 6%, которые мы прогнозировали на прошлой неделе", — указывает агентство, уточняя, что по итогам первого квартала тоже ожидает уменьшения показателя. А снижение экономики два квартала подряд — это формальное определение наступления экономической рецессии.

Агентство также снова отметило, что пандемия коронавируса окажет сильное негативное влияние на мировую экономику, но и здесь остаётся высокая степень неопределенности вокруг распространения вируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались.