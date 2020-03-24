МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) ожидает снижения ВВП Китая в годовом выражении на 13% в первом квартале, при этом во втором квартале прогнозируется рост, таким образом, китайская экономика первой начнёт выходить из кризиса, вызванного распространением коронавируса, следует из релиза агентства.

"Мы оцениваем снижение ВВП Китая в 13% в годовом выражении в первом квартале, но показатель может начать рост снова во втором квартале", — сообщило агентство.

Аналитики S&P поясняют, что распространение коронавируса в стране в целом сдерживается, и экономика Китая, похоже, стабилизируется. Согласно официальным, а также неофициальным данным, экономическая активность в Китае начинает восстанавливаться, хотя и более слабыми темпами, чем ожидалось ранее.

В то же время, согласно прогнозу агентства, США могут войти в рецессию в текущем полугодии, а пандемия коронавируса окажет сильное негативное влияние на всю мировую экономику, так, снижение экономики Европы в первом полугодии будет в целом соответствовать ситуации в США, но спад в первом квартале будет сильнее, чем во втором, поскольку последствия стали проявляться там раньше.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19, которая начала своё распространение зимой из китайской провинции Хубэй, пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались. При этом, согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 81 171, но из них более 90% — 73 159 человек — излечились и были выписаны из больниц.