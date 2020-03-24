ВАШИНГТОН, 24 мар — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп предупредил, что экономическая рецессия может быть страшнее коронавируса, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Вы не будете по меньшей мере какое-то время пожимать руки, но мы должны вернуть страну (к нормальности)… Смотрите, много людей умирают от гриппа, но вы потеряете еще больше людей, если страна будет в сильнейшей рецессии или депрессии. Люди будут погибать, будут тысячи суицидов, многое будет происходить, будет нестабильность. Вы не можете просто прийти и сказать, давайте закроем Соединенные Штаты Америки, самую успешную страну в мире", — сказал Трамп.

По его словам, "мы можем следовать социальному дистанцированию и ходить на работу".

"Работать придется чуть больше, мыть руки в пять раз чаще, чем раньше, нельзя будет жать руки", — заявил Трамп, признавшись, что "как политик", он любит пожимать руки, поскольку так устанавливается "более теплый" контакт с людьми.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались. В США, по данным Университета Джонса Хопкинса, в США число заболевших превысило 46 тысяч человек, почти 600 человек скончались.