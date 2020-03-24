ЛОНДОН, 24 мар /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Правительство Великобритании изучает возможность поддержки самозанятым предпринимателям на фоне кризиса, вызванного коронавирусом, заявил во вторник министр финансов страны Риши Сунак.

Ранее британский кабмин объявил о поддержке бизнеса на сумму более 330 миллиардов фунтов стерлингов. На помощь могут рассчитывать компании малого и среднего бизнеса, затронутые кризисом в связи со вспышкой коронавируса.

Однако схема оказания поддержки самозанятым предпринимателям вызывает сложности, заявил Сунак, выступая во вторник в парламенте. Также вызывает затруднение возможность подсчитать число предпринимателей, которые пострадали или пострадают от кризиса и которым нужна будет помощь.

"Мы должны быть уверены в том, что это будет сделано результативно и справедливо", — отметил министр.

Ожидается, что правительство объявит о своем решении по данному вопросу в ближайшие дни.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались. Число случаев заражения коронавирусом в Британии на 24 марта составило 8077, умерли 422 пациента.