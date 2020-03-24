МОСКВА, 24 мар /ПРАЙМ/. Сбербанк по итогам прошлого года спас от кибермошенников 39,7 миллиарда рублей средств клиентов, а также отразил 71 DDoS-атаку, говорится в годовом отчете крупнейшего российского банка.

"Системой фрод-мониторинга было отклонено проведение более 1,9 миллиона подозрительных операций, предотвращен потенциальный ущерб средствам клиентов на сумму 39,7 миллиарда рублей", — сказано в отчете.

При этом в документе отмечается, что в 2019 году 90% случаев кибермошенничества были связаны с применением методов социальной инженерии. Кроме того, Сбербанк также в прошлом году отразил 71 DDoS-атак.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в январе сообщил в интервью РИА Новости, что банк в январе подвергся мощнейшей в своей истории DDoS-атаке, которую отразил. По его мнению, DDoS-атаки станут в 2020 году большой проблемой для российских и мировых компаний. Он также заявил, что использование технологии 5G "фактически ставит новый уровень рисков в проведении DDoS-атак".