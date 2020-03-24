МОСКВА, 24 мар /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп просил Саудовскую Аравию действовать так, чтобы падение цен на нефть не нанесло ущерб американским производителям, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Ранее Трамп заявил, что США вмешаются в ситуацию на нефтяном рынке в "нужное время", а пока пытаются найти "нечто среднее" между выгодой от низких цен и защитой своей нефтяной промышленности.

Согласно источникам Politico, Трамп провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, в ходе которого заявил, что "не возражает против планов королевства по увеличению объемов добычи нефти в попытке вытеснить Россию с определенных рынков". Сообщается, что Трамп попросил саудовского наследного принца следить, чтобы "цены на нефть не упали настолько, что причинят ущерб американским производителям".

Цены на нефть с начала марта упали почти в два раза на фоне вспышки коронавируса и распада сделки ОПЕК+. Страны альянса 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса.