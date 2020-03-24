МОСКВА, 24 мар /ПРАЙМ/. Волну банкротств компаний из-за ситуации с коронавирусом можно ожидать в России через три-шесть месяцев, говорится в обзоре координационного совета РСПП по борьбе с коронавирусом, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Основная волна увеличения банкротов может ожидаться через три-шесть месяцев за счет уменьшения совокупного спроса к продукции большого количества компаний", — сообщается в дайджесте, подготовленном совместно с компанией Seldon.

В тексте напоминается, что юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, общая сумма которых должна превышать 300 тысяч рублей, если соответствующие обязательства не исполнены им в течение трех месяцев.

По данным аналитиков, за минувшие 7 дней сообщения о банкротстве получили 288 компаний, тогда как на предыдущей — 224 компании.