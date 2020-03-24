МОСКВА, 24 мар /ПРАЙМ/. Минэкономразвития РФ подготовило проект об ограничении проведения плановых и внеплановых проверок бизнеса при осуществлении контрольно-надзорной деятельности на фоне коронавируса, сообщила пресс-служба министерства.

"Проектом распоряжения ограничивается проведение контрольных закупок, плановых и внеплановых проверок при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, закладываются механизмы продления действия лицензий и иных разрешений. Также предлагаются меры по снижению нагрузки при привлечении к административной ответственности, и рекомендации органам государственной власти субъектов Российской Федерации по принятию аналогичных мер на региональном уровне", — поясняется в сообщении.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее в марте поручил федеральным органам власти до 1 мая приостановить назначение выездных налоговых и плановых выездных таможенных проверок для бизнеса, а внеплановые проверки проводить только в исключительных случаях, минимизировав их число. Минэкономразвития было поручено проработать с Генпрокуратурой вопрос обоснованности проведения внеплановых проверок.

Разработанный МЭР проект предполагает, что до 1 мая будут действовать два основания для проверок: причинение вреда жизни и здоровью человека или ЧС природного или техногенного характера, а также проверки в интересах бизнеса для выдачи возобновления разрешений. После 1 мая органы власти должны будут исключить из своих планов проведение проверок субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) и сократить число плановых проверок всего бизнеса на 70%, до 116 тысяч проверок.

Также в качестве меры поддержки бизнеса предполагается отменить на 2020 год плановый контроль для обладателей лицензий в 52 сферах. Как отмечает министерство, это позволит бизнесу сконцентрироваться на работе, а не на проверках со стороны органов власти.

Кроме того, министерство предложило снять нагрузку по обязательным платежам, таким как пошлины, с тех, у кого лицензия или разрешения носят срочный характер. Также предлагается возможность продлить на полгода сроки лицензий и других срочных разрешений, которые включены в распоряжение, лицам, у которых в 2020 году они заканчиваются.

Также согласно проекту предполагается отказ от ряда административных штрафов в отношении бизнеса на время действия распоряжения. Предусмотрено содействие тем, на кого наложены штрафы, при решении в суде вопроса об отсрочке или рассрочке привлечения к административной ответственности.