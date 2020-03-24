МОСКВА, 24 мар /ПРАЙМ/. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила в Банк России запрос о возможности снижения операционной нагрузки на участников финансового рынка со стороны саморегулируемых организаций в связи с мерами по ограничению распространения в РФ коронавирусной инфекции (COVID-19), говорится в сообщении ассоциации.

"НАУФОР как саморегулируемая организация должна осуществлять надзор за деятельностью своих членов. Эта обязанность предусмотрена законом. Для НАУФОР это означает обязанность проводить более 50 плановых проверок в год, дело в том, что закон требует, чтобы каждая финансовая организация прошла проверку СРО не реже, чем раз в 5 лет", — пояснил РИА Новости президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

Контроль, осуществляемый СРО, важен как элемент общего контроля на финансовом рынке, дополняющий контроль, осуществляемый ЦБ, также отметил глава ассоциации. "Не странно, что нам нужно согласие Центрального банка на приостановление регулярных проверок. Мы рассчитываем на это согласие, ведь и Банк России приостановил свои инспекционные проверки. Хотя мы и ждём решения Банка России, мы уже приостановили проверки во всех случаях, когда об этом ходатайствовали сами финансовые организации", — добавил он.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ НАУФОР

По мнению ассоциации, необходимо приостановить проведение саморегулируемой организацией инспекционных проверок и "контрольных закупок", а также проверок функционирования аккредитованных программ по инвестиционному консультированию, за исключением случаев, требующих неотложного реагирования.

Также НАУФОР просит освободить участников финрынка от обязанности предоставления СРО предусмотренной базовыми стандартами ежеквартальной отчетности о количестве и тематике поступивших им обращений и жалоб.

НАУФОР предлагает предоставить участникам финрынка срок для приведения своей деятельности в соответствие с Базовым стандартом совершения инвестиционным советником операций на рынке (вступает в силу с 26 мая 2020 года) до 1 января 2021 года.

ЧТО ПЛАНИРУЕТ НАУФОР

НАУФОР планирует перенести с 1 июня 2020 года на 1 января 2021 года после рассмотрения вопроса на совете директоров ассоциации дату вступления в силу внутреннего стандарта "Требования к взаимодействию с физлицами при предложении финансовых инструментов".

Как пояснил в беседе с РИА Новости Тимофеев, Эти стандарты регулируют правила предложения финансовых инструментов, в том числе сложных, розничным инвесторам. "Это требования о подготовке представления физическим лицам паспортов соответствующих финансовых инструментов. Это стандарты, которые дополняют стандарты инвестиционного консультирования", — пояснил глава ассоциации.

"Среди прочего стандарты требуют подготовки паспортов сложных финансовых инструментов — документов, в краткой и понятной форме, описывающих финансовые инструменты и их риски. Эти стандарты должны вступить в силу с 1 июня, но поскольку приведение в соответствие с ними деятельности организаций сопряжено с дополнительной нагрузкой и издержками, не уместными сейчас, считаем правильным отложить их вступление в силу до 2021 года", — добавил он.

Кроме того, НАУФОР планирует перенести на 1 января 2021 года также после рассмотрения вопроса на совете директоров ассоциации дату окончания срока внесения изменений в правила доверительного управления, связанных с приведением их в соответствие с внутренними стандартами деятельности УК паевых инвестиционных фондов в части информации о рисках, состава и структуры активов, названия фонда.